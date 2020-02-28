Волгоград, , 10:06 — REGNUM Двое детей провалились под лёд в Калачевском районе Волгоградской области. На помощь школьникам подоспел прохожий, а затем и спасатели. Детей вытащили из воды, однако один мальчик позже скончался в больнице.

Трое приятелей вечером 27 февраля играли возле 11-го шлюза Волго-Донского канала в посёлке Комсомольский. Один из школьников остался на берегу, двое вышли на лёд и провалились. Подросток стал звать на помощь, его крики услышала смотритель шлюзов и вызвала спасателей. В этот момент мимо шлюза домой возвращался работник предприятия, который бросился на помощь детям. Подоспевшие спасатели на лодке вытащили пострадавших из воды. Мальчиков отвезли в больницу, один из них был без сознания и позже скончался. Второй находится в реанимации.

В региональном Следственном комитете устанавливают обстоятельства произошедшего, после чего примут процессуальное решение, сообщает информационное агентство «Волга — Каспий».