Петропавловск-Камчатский, , 10:03 — REGNUM 5 лет колонии получил в суде бывший главный полицейский Камчатки Александр Сидоренко за финансовые нарушения в 300 млн рублей.

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Как сообщило ИА Камчат. Инфо, Сидоренко был взят под стражу в зале суда.

Генерал — майор, теперь уже бывший, Александр Сидоренко получил срок за превышение полномочий, повлекшее тяжкие последствия.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года генерал-майор Сидоренко был отстранён от должности в связи с расследованием в отношении него уголовного дела. Сидоренко был задержан 28 сентября 2017 года в аэропорту Петропавловска-Камчатского, куда он вернулся из отпуска в связи с махинациями при строительстве вертолётной площадки в Халактырском аэропорту.