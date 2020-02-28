Самара, , 10:01 — REGNUM Во время пожара в школе в Самаре эвакуировали около одной тысячи человек. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

По информации пресс-службы ведомства, 28 февраля в школе № 3 на улице Фадеева, 61 начался пожар. Из-за этого на третьем этаже здания было зафиксировано сильное задымление.

По предварительной информации, произошло возгорание химических реактивов в одном из кабинетов. Пожар, площадь которого составила 0,5 кв. метра, был ликвидирован до приезда спасателей.

Сообщается, что по тревоге были подняты 70 огнеборцев на 23 единиц техники. Из школы было эвакуировано 900 детей и 74 взрослых.

Погибших и пострадавших нет. В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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