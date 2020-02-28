Партизанск, Приморский край, , 09:52 — REGNUM В Партизанске Приморского края 26 февраля на железнодорожном вокзале под грузовой поезд попала 10-летняя девочка, которая шла со школы домой.

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Ребёнок в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, ступни ног спасти не удалось. Принято решение о срочной транспортировки девочки санавиацией во Владивосток.

По информации «КП-Владивосток», девочку воспитывает тётя, мать ребёнка умерла три года назад, есть отец, но участие в её жизни он не принимает.

Как сообщало ИА REGNUM, под колёса поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена упал мужчина.