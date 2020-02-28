Петропавловск-Камчатский, , 09:46 — REGNUM Прокуратура Камчатского края начала проверку Пенжинской ЦРБ, в которой пациентов кормят просроченными продуктами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

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«Медики сообщают о сокращении выплат за совмещение, о подозрениях о возможных финансовых нарушениях со стороны руководства больницы, кормлении пациентов продуктами с истекшими сроками годности. При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пенжинской ЦРБ Камчатки медики пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на то, что пациентов кормят просрочкой. Губернатор края Владимир Илюхин поручил провести проверку.