Барнаул, , 09:23 — REGNUM Обстановка на дорогах Алтайского края продолжает оставаться напряжённой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщает региональное министерство транспорта, из-за плохой видимости, вызванной бураном, пришлось закрыть для большегрузного транспорта и пассажирских автобусов федеральную автомобильную дорогу Р-256 «Чуйский тракт».

Запрет действует на участке от Новоалтайска до Бийска (с 213 по 345 километр) с 12 часов 28 февраля.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сильный боковой ветер и отсутствие видимости стали причиной закрытия нескольких дорог регионального значения.

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