Киев, 28 февраля 2020, 09:20 — REGNUM Для транспортировки людей, заражённых коронавирусом COVID-2019, выделили вертолёт, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 27 февраля в эфире телеканала «1+1».
По словам министра, вертолёт Ми-8 уже несёт круглосуточное дежурство.
Он отметил, что за один раз вертолёт способен перевезти 4−6 больных.
Напомним, по информации СМИ, на Украине зафиксирован первый случай заражения уханьским коронавирусом. Его выявили у одного из граждан Украины, вернувшихся из Италии. Официально данная информация пока не подтверждена.
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