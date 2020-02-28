Киев, , 09:20 — REGNUM Для транспортировки людей, заражённых коронавирусом COVID-2019, выделили вертолёт, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 27 февраля в эфире телеканала «1+1».

По словам министра, вертолёт Ми-8 уже несёт круглосуточное дежурство.

«Это специальный вертолет Ми-8, оборудованный для транспортировки инфекционных больных. Есть экипаж, и, соответственно, медперсонал. Эти люди работали в Конго во время эпидемии Эболы, выполняли работы по эвакуации больных и спасательные операции», — рассказал Аваков.

Он отметил, что за один раз вертолёт способен перевезти 4−6 больных.

Напомним, по информации СМИ, на Украине зафиксирован первый случай заражения уханьским коронавирусом. Его выявили у одного из граждан Украины, вернувшихся из Италии. Официально данная информация пока не подтверждена.

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