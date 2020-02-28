Киншаса, , 09:17 — REGNUM Полчища пустынной саранчи вторглись на территорию округа Ару в провинции Итури на востоке Демократической Республики Конго (ДР Конго). Об этом передает RFI Kiswahili.

По сообщениям местных властей и экспертов, нашествие саранчи может продолжить распространяться в стране и за ее пределами, что вызывает беспокойство населения.

«То, что действительно представляет серьезные поводы для опасений, — это вред, который насекомые могут нанести посевам. Жители потеряют свои урожаи. Их плантации будут уничтожены. Существуют опасения, что некоторые потеряют всё. В городе Буниа и всей провинции Итури существуют угроза голода», — заявил министр сельского хозяйства в провинции Итури Гурсхом Драмани Пило.

Однако власти призвали население не поддаваться панике, подчеркнув, что текущая ситуация все еще может быть взята под контроль.

Пило сообщил, что для оценки обстановки в округ Ару была направлена группа экспертов.

Напомним, что к настоящему времени с нашествием саранчи сталкиваются все страны восточноафриканского региона — Кения, Эфиопия, Эритрея, Джибути, Сомали, Южный Судан, Танзания и Уганда.

Как передает RFI, к настоящему моменту в странах региона не было принято эффективных мер по сдерживанию нашествия насекомых.