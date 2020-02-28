Красноярск, , 09:07 — REGNUM Красноярка обнаружила у себя дома неприятный сюрприз — живую змею оранжевого цвета, ползавшую в ванной. Женщина также утверждает, что змея убила её хомяка.

Змею за унитазом красноярка обнаружила, проснувшись утром и отправившись в ванную с ребёнком. Это произошло в доме на пр. Свободный, передаёт ТВК.

Женщина с мужем перекинули змею в ванну, где она продолжала ползать, пока её не поместили в ведро. Теперь супруги не знают, что с ней делать.

Красноярка выяснила, что это был маисовый полоз — небольшая не ядовитая змея. Она предположила, что полоз сбежал у кого-то из соседей.

Как сообщало ИА REGNUM, бразильские учёные разработали метод снижения токсического действия яда гремучей змеи.

Читайте также: Учёные разработали метод снижения токсического действия яда гремучей змеи