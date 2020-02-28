Нефтеюганск, Югра, 28 февраля 2020, 09:05 — REGNUM В Югре 28 февраля произошло столкновение грузовика «МАН» и «Рено Сандеро». Погибла пассажирка легкового автомобиля, сообщает пресс-службе ОМВД России по Нефтеюганскому району.
Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в 7:20 по местному времени (5:20 мск) на 724 километре автодороги Нефтеюганск-Мамонтово.
Пассажирка «Рено Сандеро» скончалась на месте ДТП. Водитель иномарки жив и доставлен в ближайшую больницу с различными травмами.
Обстоятельства ДТП выясняются.