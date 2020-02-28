Ярославль, , 08:56 — REGNUM 28 февраля в Ярославле Волга освободилась ото льда, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Это произошло как минимум на месяц раньше обычного: как правило, лед в Ярославле сходит в апреле.

Волга в Ярославле

Из-за аномально теплой зимы лед на Волге простоял лишь один месяц. До февраля река оставалась свободной, а ледостав вызвал ледовые заторы ниже Ярославля и паводок, который привел к подтоплению части города.

Пока что Волга вскрылась до Речного вокзала, ниже его остается скопление льда. После февральского половодья власти следят за уровнем воды в реке. Как сообщает портал правительства области, уровень воды стабильный, сбросы с Рыбинского гидроузла происходят с учетом сохраняющегося затора ниже Ярославля.

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