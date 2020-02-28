Самара, , 08:41 — REGNUM Подозреваемого в посредничестве во взяточничестве задержали в Самаре. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По версии следствия, подозреваемый мужчина 1986 года рождения получил от гражданина 160 тысяч рублей. За это он должен был способствовать в достижении и реализации соглашений между гражданином и полицейскими в получении гражданства, считают следователи.

Отмечается, что подозреваемый ранее уже был судим за аналогичное преступление. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст.291.1 УК РФ.

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