Южно-Сахалинск, , 08:53 — REGNUM На предстоящей неделе, 2−8 марта, влияние на погоду на Сахалине и Курилах будут оказывать циклоны, которые принесут снегопады, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Гидрометцентре.

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В течение всей недели над Сахалинской областью будут проходить из Японского моря в Тихий океан циклоны. Они вызовут ненастье, снегопады, сильный ветер. Погода окончательно испортится к концу недели.

Как сообщало ИА REGNUM, мощный снежный циклон ждут в Приморье. Пик снегопада придётся на 2 марта.