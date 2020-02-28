Самара, , 08:33 — REGNUM Владельцам автомобилей, на которые рухнул трамвай, возместят ущерб в Самаре. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба городского трамвайно-троллейбусного управления.

По сообщению пресс-службы ведомства, после определения материального ущерба водители получат выплаты по линии ОСАГО. Если этих сумм хватать не будет, остальную сумму возместит трамвайно-троллейбусное управление.

Отмечается, что трамвай уже доставлен в депо. По предварительной информации, транспортное средство восстановлению не подлежит.

Сообщается, что перед выпуском трамваев в рейс они проходят обязательный техосмотр. Сошедшим с рельс трамваем управляла водитель с 16-летним стажем.

В настоящее время специалисты проверяют версию о постороннем предмете на рельсах перед аварией. Начата проверка, в ходе которой специалисты установят причину случившегося.

Отмечается, что рельсовые пути находятся в удовлетворительном состоянии, поэтому вечером 27 февраля движение трамваев по данному участку было восстановлено.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 27 февраля рядом с ТЦ «Апельсин» на Ново-Садовой трамвай упал на бок. При этом он придавил припаркованные у торгового центра четыре автомобиля. Пострадавших нет.

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