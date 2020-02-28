Новосибирск, , 08:24 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отнёс ложные сообщения о минировании школ «к разряду терроризма». Таким образом он прокомментировал массовую эвакуацию школ города.

Напомним, 26 февраля из-за сообщений о минировании были эвакуированы 15 школ в городе Новосибирске. Информация о минировании не подтвердилась в ходе проверки.

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«Отношу все подобные деяния, которые приводят к эвакуации учреждений, тем более детских, к разряду терроризма. В результате подобных действий поступили сигналы в 15 городских школ, были эвакуированы 11 624 ученика, 787 человек персонала., — цитируют «НГС Новости» Локтя. — Подобная волна прокатилась по городам, начиная с Дальнего Востока, по всей нашей территории — 200 учреждений подвергались подобному нападению. Это серьёзная такая проблема. Источники находятся за рубежом, абоненты, которые инициировали подобный терроризм».