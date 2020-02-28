Лусака, , 08:28 — REGNUM Два белых редких носорога погибли под колесами ехавшего на большой скорости грузовика в национальном парке Моси-о-Тунья на юге Замбии. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, один из погибших вследствие полученных травм носорогов был молодым самцом по кличке Ромео, а другой — взрослой самкой по имени Любинда.

Как сообщают журналисты, носороги погибли, когда переходили дорогу Ливингстон-Казунгула, которая проходит через парк. По словам очевидцев, Любинда умерла на месте. Ромео умер вскоре после того, как его усыпили для лечения.

По данным WWF, южные белые носороги классифицируются как «находящиеся под угрозой» вид. Однако в результате десятилетий усилий по защите животных их численность значительно возросла, хотя ранее они находили на грани исчезновения.

Закс Калембве, представитель министерства туризма Замбии, сказал BBC, что гибель носорогов стала печальным событием.

«Это уникальный вид», — сказал он.

«Именно эта редкость привлекает больше туристов в наши парки. Некоторые виды носорогов были полностью уничтожены [в Замбии] во время вспышки браконьерства в конце 1980-х и начале 1990-х годов», — добавил Калембве.

«Очень печально потерять двух особей популяции таким образом», — добавил он.

Водитель грузовика был арестован и в настоящее время находится под стражей в полиции.

Калембве сказал, что министерство туризма находится в процессе поиска способов защиты животных от транспортных средств в национальных парках.

Он добавил, что возможность создания в парках надземных переходов для животных обсуждалась с агентством по развитию дорог.

Представитель министерства также призвал водителей соблюдать ограничения скорости, когда они проезжают через национальные парки.