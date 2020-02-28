Луганск, , 08:20 — REGNUM За минувшие сутки зафиксирован один обстрел территории ЛНР со стороны позиций ВСУ. Об этом сообщили 28 февраля в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

По данным СЦКК, украинские формирования выпустили со своих позиций, расположенных в районе населённого пункта Орехово, восемь мин калибра 120 мм в направлении населённого пункта Голубовское.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в районе населенного пункта Пионерское погиб мирный житель, подорвавшись на украинской противопехотной мине. Мужчина наступил на взрывное устройство во время проведения работ возле приусадебного участка.

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