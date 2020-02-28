Владивосток, , 08:24 — REGNUM Синоптики в Приморье объявили о надвигающемся с Китая циклоне, который принесёт снег на территорию региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт МЧС.

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«Уже вечером 28 и днём 29 февраля ожидается снег в южных и юго-восточных районах края с количеством от 6 до 12 мм за 12 часов и менее с возможным достижением отметок неблагоприятного погодного явления», — предупредили в МЧС.

Больше всего снега выпадет 29 февраля в Преображении — 35 см и в Лазовском районе — до 25 см.

Во Владивостоке ожидают 6 см снега, в Находке — более 7,5 см, в Славянке — 4 см, в Преображении — 35 см снега, в Ольге — около 10 см.

Как сообщало ИА REGNUM, циклон бушует на Алтае — 28 февраля по высокогорью ожидается усиление ветра до 30−32 метров в секунду.