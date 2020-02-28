Южно-Сахалинск, , 08:06 — REGNUM На Сахалине без защитных медицинских масок встречают рейсы, прибывающие из Сеула, где растёт число заражённых коронавирусом.

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Как сообщило АСТВ, прибывающие из Сеула в Южно-Сахалинск пассажиры почти все в масках. А вот на встречающих их почти нет. Исключение составляют только работники аэропорта, таможни, пограничники. Многие сахалинцы проживают в Южной Корее постоянно. Они говорят, что в стране нет паники — люди просто ходят в масках, выполняют предписания государства о безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с распространением коронавируса в Южной Корее объявлен высший уровень опасности.