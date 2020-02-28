Барнаул, , 07:57 — REGNUM Прогноз синоптиков о штормовом ветре со снегом сегодня, 28 февраля, полностью оправдался в Алтайском крае и стал причиной закрытия нескольких региональных дорог, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным краевого министерства транспорта, сильный боковой ветер и отсутствие видимости прервали движение всех видов транспорта на трассе Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловка — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области (от г. Змеиногорска до г. Рубцовска). Также закрыт участок дороги на промежутке Бийск — Мартыново — Ельцовка — граница Кемеровской области (от г. Бийск до с. Целинное). Проезд от Бийска к границе Республики Алтай через через Карабинку пришлось закрыть на всем протяжении трассы (с км 0+000 по 113+772 км).

На расчистке дорог задействовано порядка 400 единиц техники.

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