Сибирь переживает циклон. Существенное ухудшение погодных условий с сильным снегом и порывами ветра наблюдаются в Хакасии, Томской области, на Кузбассе и в «двух Алтаях» (Алтайском крае и Республике Алтай).

Температура воздуха при этом, по данным CЦ ФГБУ «НИЦ «Планета» и ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», существенно выросла в Кемеровской области местами (до +4°С) и на Алтае (до +6°С).

Погодный катаклизм уже спровоцировал несколько серьёзных ДТП. Власти в спешном порядке закрывают забураненные трассы, вводят ограничения из-за плохой видимости и сильной гололедицы. В регионах действует штормовое предупреждение. ИА REGNUM ведёт трансляцию обо всём, что связано с данной ЧС.

Сибирь