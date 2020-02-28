Жителей Горного Алтая предупредили о шторме
Непогода пришла в Республику Алтай. Как сообщает официальный сайт регионального правительства со ссылкой на синоптиков, 28 февраля по высокогорью ожидается усиление ветра до 30−32 метров в секунду.
Разрушение и смещение Сибирского антициклона к востоку, а также смещение частного циклона с Аральского моря в северо-восточном направлении и развитие южных потоков в тропосфере на меридианах Иртыша возобновит осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, местами с гололедно-изморозевыми явлениями, метелями и усилениями ветра. Северная зона видимости.
По материаламCЦ ФГБУ «НИЦ «Планета»и ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС»
В связи с непогодой жителям и гостям Томской области рекомендуют соблюдать меры безопасности.
Сильный ветер ожидается в Хакасии
Жителей Хакасии предупредили о непогоде. Как сообщили в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ссылаясь на данные гидрометцентра региона, 28 февраля в Хакасии ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, местами до 24 м/с.
В горах будет идти сильный снег. На дорогах прогнозируется гололедица, возможно налипание снега на проводах.
На Алтае закрывают дороги из-за бурана
Прогноз синоптиков о штормовом ветре со снегом сегодня, 28 февраля, полностью оправдался в Алтайском крае и стал причиной закрытия нескольких региональных дорог.
В Томской области сохраняется непогода
В Томской области и Томске 28 февраля сохраняется мокрый снег, порывы ветра 15−20 м/с, гололёдные явления. Также прогнозируется ухудшение видимости, отложение мокрого снега, на дорогах — снежные заносы.
С улиц Томска за зиму вывезли сотни тысяч тонн снега
В Томске в настоящее время снегоотвалы заполнены почти на 70%. По информации властей Томска, снегоуборочные работы в городе ведутся круглосуточно. В среднем, каждый день на городские улицы выходит 178 единиц спецтехники. Ручную уборку осуществляют почти 150 человек.
В Омске за сутки выпала месячная норма снега
В Омске за сутки 27 февраля выпала месячная норма осадков. Как сообщилив мэрии города, впервые за зимний сезон дорожные службы вывезли самое большое количество снега — более 18,5 тыс. кубометров.