Хабаровск, , 07:50 — REGNUM В Хабаровске госпитализирован ребёнок, прибывший с родителями из Таиланда. У него в ходе осмотра в аэропорту выявлена высокая температура и признаки ОРВИ. Его обследуют на коронавирус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора по региону.

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По данным медиков, признаков коронавирусной инфекции у ребёнка нет, тем не менее он пройдёт все необходимые тесты. В ведомстве уточнили, что Пхукет, из которого прибыл ребёнок, не является зоной повышенного риска заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Хайнань, КНР, ЧС понижен с максимального уровня до минимального. На острове открываются магазины, в большинстве районов снят режим блокпостов.