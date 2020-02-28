Томск, , 07:37 — REGNUM После ДТП на трассе Томск — Колпашево госпитализированы четыре человека, в том числе двое детей.

Всего в ДТП 27 февраля пострадали шесть человек. Одна из пострадавших — десятилетняя девочка — погибла до приезда скорой помощи, передаёт 28 февраля «Область здоровья». 29-летний пострадавший мужчина от госпитализации отказался.

В настоящее время в палате интенсивной терапии находятся шестилетняя девочка в тяжёлом состоянии и 37-летняя женщина в состоянии средней степени тяжести. Ребёнка решено транспортировать в больницу скорой медицинской помощи №2. Её доставят в медучреждение санавиацией.

Состояние 31-летней женщины и двухлетней девочки врачи оценивают как средней степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, пять человек погибли в результате ДТП на трассе Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк в Кемеровской области.

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