Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, , 07:27 — REGNUM Пять человек погибло в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк в Кемеровской области, 28 февраля сообщили в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.

В ДТП столкнулись автомобили марок Toyota и «Газель». Причины инцидента выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля при столкновении пассажирского автобуса и грузовика в Кемеровской области пострадали 29 человек и двое погибли.

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