Якутск, , 07:25 — REGNUM В Якутске суд вынес приговор бывшему начальнику отдела кассовых операций филиала ОАО «Банк Москвы». Мужчину признали виновным в хищении 9 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры.

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«Подсудимый, имея неограниченный доступ к наличным деньгам и кассовым документам, исключив других сотрудников банка от инкассации банкоматов, взял на себя процесс загрузки и выгрузки купюр, при этом закладывал он не все деньги, часть оставлял себе», — рассказали в прокуратуре.

В целях сокрытия преступления он на ярлыках кассет указывал ложные данные о количестве загруженных денег.

Таким образом, ему удалось похитить более 5 млн 200 тыс. рублей. Кроме того, из кассы он присвоил почти 4 млн.

Суд, с учётом мнения гособвинения, приговорил банковского работника к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. На имущество осужденного наложен арест.

Как сообщало ИА REGNUM, в районе Хамовники в центре Москвы задержали подозреваемую в хищении 450 тыс. рублей со счёта пенсионерки.