Петропавловск-Камчатский, , 06:59 — REGNUM Автопарк на Камчатке суд обязал выплатить 2 млн рублей матери, ребёнок которой погиб под колёсами автобуса, принадлежащего транспортной компании.

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Мальчик 9 лет попал под колёса рейсового автобуса. От полученных травм ребёнок погиб на месте. Мама мальчика обратилась в суд с иском к транспортной компании о возмещении материального и морального вреда. Суд постановил выплатить 2 млн рублей. Но в АТП сумму сочли слишком большой и подали апелляцию. В жалобе всю вину представители АТП пытались свалить на погибшего ребёнка. Однако суд, рассмотрев все обстоятельства дела, не нашёл оснований для отмены первоначального решения.

Как сообщало ИА REGNUM, это не первый случай на Камчатке, когда под колёсами муниципального автотранспорта гибнут дети. В июле власти региона заплатили 628 тыс. рублей семье девочки, погибшей под колёсами автобуса в Петропавловске-Камчатском.