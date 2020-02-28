Якутск, , 06:55 — REGNUM В Якутске раскрыта по горячим следам кража обуви из магазина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

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В полицию обратилась продавец обувного магазина и сообщила о краже двух пар обуви на общую сумму 7 500 рублей.

Оперативники в кратчайшие сроки установили подозреваемого. Им оказался безработный, ранее судимый за кражу 36-летний уроженец посёлка Хатассы, который воспользовавшись тем, что в магазине за ним никто не наблюдает, переобулся в новые ботинки и ухитрился прихватить ещё пару обуви. Он беспрепятственно покинул магазин, не заплатив за товар.

«В момент задержания на мужчине была похищенная обувь», — сказали в МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калуге 18-летний студент второго курса Юридического полицейского колледжа украл в магазине сыр, его приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.