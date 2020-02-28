Петропавловск-Камчатский, , 06:10 — REGNUM Несколько регионов Дальнего Востока вошли в список из 28 субъектов, в которых отмечается высокая младенческая смертность. Отчёт подготовила Счётная палата России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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По данным СП РФ, в целом в большинстве регионов РФ ситуация с младенческой смертностью ниже планового значения — 5,6 случая на 1 тыс. новорожденных. Однако в 28 регионах обстановка тревожная. В их число входят и дальневосточные субъекты — Камчатка, Приморский край, Еврейская АО, Магаданская область, Забайкалье и Чукотка.

В Приморье показатель ненамного превышает плановое значение: 6 случаев на 1 тыс. новорожденных. 6,3 случая на тысячу новорожденных на Колыме, в Забайкалье — 6,5.

Очень тревожная ситуация на Камчатке — 9,2 случая на 1 тыс. новорожденных, в ЕАО — 9,6, на Чукотке — 13, 3 случая младенческой смертность на тысячу новорожденных.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Камчатстата, в 2017 году на Камчатке умирал каждый тысячный родившийся малыш. В 2017 году из 3693 умерших 53 были детьми. Критически тревожную ситуацию с детской и младенческой смертностью на полуострове врачи фиксируют с 2016 года.