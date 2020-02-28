Сидней, Австралия, , 05:41 — REGNUM Легковой автомобиль врезался в здание кафе в австралийском Сиднее, сообщает пресс-служба полиции штата Новый Южный Уэльс.

По предварительным данным, легковушка пересекла газон и протаранила переполненное кафе в районе Северного Эппинга. В результате ДТП девять человек получили травмы и были госпитализированы.

Еще одна пострадавшая оказалась прижата автомобилем к стене, позднее ее освободили и госпитализировали в критическом состоянии. По факту аварии ведется расследование, 89-летнего водителя уже направили в больницу для медицинского освидетельствования.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля легковой автомобиль столкнулся с туристическим автобусом на острове Кенгуру в Австралии. В результате ДТП погиб один человек, еще 13 получили различные травмы.