Владивосток, , 05:51 — REGNUM Замгенерального прокурора России Игорь Ткачёв утвердил обвинительное заключение по делу о получении взятки в особо крупных размерах экс-помощником ректора по инвестиционным программам МГУ им. Невельского во Владивостоке.

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В ходе следствия было установлено, что обвиняемый получил от руководителя строительной фирмы взятку в размере 2,7 млн рублей в виде ремонта в собственной квартире и поставку новой мебели за принятие и оплату работ по строительству учебно-тренажерного комплекса университета, пишет «Восток-Медиа».

Уголовное дело рассмотрит Фрунзенский районный суд Владивостока.

Как сообщало ИА REGNUM, в Самаре два чиновника три года получали от граждан взятки за покровительство при осуществлении розничной торговли.