Вильнюс, , 05:29 — REGNUM Координационный центр по управлению чрезвычайными ситуациями при правительстве Литвы в ночь на 28 февраля подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Литве, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом на пресс-конференции, созванной в 3 часа ночи по местному времени (04:00 мск) в правительстве Литвы, заявил глава центра, министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.

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«Есть первый установленный случай коронавируса в Литве, он диагностирован, это 39-летняя женщина, она посещала Верону и в настоящее время, как я и упоминал, лаборатория подтвердила, что это коронавирус», — сказал Верига.

По его словам, пациентка проходит лечение в одной из инфекционных больниц Литвы, но не в Вильнюсе. Где именно, на пресс-конференции не сообщили. Глава информационного центра, советник премьера Скирмантас Малинаускас пообещал, что все остальные подробности СМИ будут представлены утром 28 февраля. Известно, что гражданка Литвы, вместе со своими коллегами, посещала Италию для участия в некой конференции. Перелёт осуществлялся через Каунас.

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Напомним, в Литве объявили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. По утверждению властей, такое решение принято для более эффективного использования средств из резерва государства и проведении необходимых мер без объявления тендеров на госзакупки.