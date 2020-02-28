Южно-Сахалинск, 28 февраля 2020, 05:22 — REGNUM На Сахалине суд вынес приговор местному жителю за умышленное заражение школьницы ВИЧ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СК РФ по региону.
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В ходе следствия было установлено, что 21-летний сахалинец, зная, что он заражен ВИЧ, сожительствовал с 16-летней школьницей, что привело к инфицированию несовершеннолетней смертельно опасной болезнью.
Суд назначил обвиняемому наказание в виде двух лет лишения свободы.
Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в ноябре 2019 года возбуждено дело в отношении ВИЧ-инфицированного за умышленное заражение жительницы.