Петропавловск-Камчатский, , 05:06 — REGNUM Медики Пенжинской ЦРБ на Камчатке направили обращение президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловались на то, что пациентов в больнице кормят просроченными продуктами.

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Обращение размещено на официальном сайте Пенжинской районной газеты Полярная звезда. Оно адресовано президенту России Владимиру Путину, министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, председателю СП РФ Алексею Кудрину и другим высокопоставленным федеральным и региональным чиновникам, включая губернатора Камчатки Владимира Илюхина.

«В больнице ведётся двойная бухгалтерия, а пациентов кормят просроченными продуктами. На складах больницы скопилось множество продуктов без сертификатов соответствий и с вышедшим сроком годности, из которых пациентам готовят «лечебное питание». Отсутствуют свежие овощи, в наличии есть только сухая и консервированная картошка, овощная консервация, которая не может быть использована в диетическом питании. Свежее мясо отсутствует, есть только тушенка и рыбные консервы», — написали медики в своём обращении.

Главврач Пенжинской райбольницы Елена Шатрова сообщила, что не знакома с содержанием письма, потому прокомментировать его не может.

Как сообщало ИА REGNUM, отдалённый северный Пенжинский район Камчатки не впервые становится эпицентром «медицинского» скандала. Ранее сообщалось о том, что в сёла муниципалитета вертолётами (а другого сообщения нет) вместо лекарств завозят водку.