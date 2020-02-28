Владивосток, , 05:03 — REGNUM Во Владивостоке с балкона подъезда многоэтажного дома выпал школьник. Трагедия произошла 26 февраля, видео попало в соцсети.

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По словам очевидцев, 16-летний подросток упал с десятого этажа дома по адресу Красного Знамени, 162.

Видео с разбившимся ребёнком снял мужчина, который вышел из подъезда. Мальчик лежит на асфальте. При этом на спине подростка — школьный рюкзак.

По информации местных СМИ, в МВД подтвердили факт смерти ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Арсеньеве Приморского края три студентки местного колледжа оказались с различными травмами в сугробах под окнами общежития.