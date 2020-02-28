Джакарта, , 04:55 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в центральной части Индонезии, сообщает агентство «Синьхуа».

Сообщается, что эпицентр землетрясения располагался в 55 километрах к северо-востоку от острова Сангир. Глубина залегания очага составила 108 километров. Угроза цунами не объявлялась, информации о возможных разрушениях и пострадавших не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Филиппин. Информации о пострадавших не поступало.