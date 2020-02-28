Владивосток, , 04:46 — REGNUM Утром, 28 февраля, в трёхэтажном здании в центре Владивостока начался пожар, очаг возгорания — на чердаке либо на последнем этаже, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в главном управлении МЧС по Приморью.

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Прибывшие через две минуты после сообщения о пожаре спасатели на Уткинскую, 14, огонь локализовали в 08:44. Площадь пожара — более 160 кв. метров. Внутри здания никого не обнаружили, пострадавших нет. Ликвидация огня продолжается.

В горящем здании расположено более десяти различных офисов, компаний и организаций.

Причины возгорания — выяснит следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля в жилом доме в Пресненском районе Москвы случился пожар.