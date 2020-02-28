Владивосток, , 04:03 — REGNUM Эпидемия коронавируса в азиатских странах внесла коррективы в туристическую отрасль Приморья, но у властей уже есть альтернатива китайским и южнокорейским туристам.

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«Мы сделаем упор на внутренний российский рынок, на молодёжный сегмент. Необходимо показать Владивосток и край привлекательным именно для молодых. За два последние года количество хостелов и мини-отелей в регионе выросло. Будем работать на приезд молодёжи в рамках выходного дня. Что необходимо для отдыха: большое количество событийных мероприятий, романтика города, красивые закаты, хорошая и качественная гастрономия. Будем проводить различные гастрономические фестивали в формате городского праздника», — сказал ИА PrimaMedia зампредседателя краевого правительства Константин Шестаков.

Также по мнению Шестакова, есть возможность в привлечении туристов из Индии — эта страна давно проявляет устойчивый интерес к Дальнему Востоку. Развитию в этом направлении поспособствует поездка в марте в Индию губернаторов Дальнего Востока и полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

«Мы будем поднимать вопрос открытия прямой регулярной или чартерной линии, связывающей регионы Индии с Владивостоком как с крупным туристским хабом. Также японский рынок остаётся для нас одним из приоритетных. У нас три ориентира — Япония — наше сегодня, Индия — наше завтра, и внутренний рынок как долгосрочный процесс», — добавил Константин Шестаков.

Как сообщало ИА REGNUM, на 28 февраля 3664 человека в 46 странах за исключением Китая заразились коронавирусом COVID-19, из них 57 — скончались.