Приштина, , 08:38 — REGNUM 27 февраля министерство здравоохранения Косово приняло решение о создании Комитета по оценке и координированию чрезвычайной ситуации, связанной с Коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Данный комитет был создан в рамках реализации Плана по готовности и реагированию на Коронавирус 2019-nCoV.

В настоящее время случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы в Северной Македонии, Хорватии и Греции, что вызывает опасения о возможности возникновения эпидемии коронавируса на Балканах.

В Косово и Албании случае заражения не выявлено.

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