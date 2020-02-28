Неклиновский район, Ростовская область, , 00:36 — REGNUM В Ростовской области назначена доследственная проверка по факту гибели трёхлетнего ребёнка при пожаре. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Следователи восстанавливают произошедшего. В ближайшее время будут проведены необходимые экспертизы. По предварительным данным, мальчик погиб от отравления продуктами горения. При этом установлено, что в момент пожара ребёнок находился в домовладении один, без присмотра взрослых.

ИА REGNUM напоминает, что трагедия произошла 27 февраля на хуторе Мержаново Неклиновского района. Как предполагают специалисты, пожар спровоцировала детская шалость.