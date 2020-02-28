Рим, , 00:18 — REGNUM Президент Франции Франции Эммануэль Макрон заявил, что распространение коронавируса Covid-2019 затрагивает всех и призвал к широкому международному сотрудничеству по сдерживанию распространения коронавируса. Об этом Макрон заявил 27 февраля в Неаполе.

Напомним, что в Евросоюзе Италия и Франция на данный момент в лидерах по числу зараженных. Во Франции подтверждено 38 случаев, в Италии — 650. При этом в Пятой республике скончались два человека, в Италии — уже 17.

«Ситуация с вирусом затрагивает всех нас, и разрешить ее можно через эффективное международное и европейское сотрудничество. Коронавирус не останавливается на границе, как бы это некоторых ни огорчало», — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Неаполе.

Макрон считает, что Евросоюз должен дать консолидированный ответ на вспышку коронавируса. Он призвал министерства здравоохранения стран ЕС начать тесное сотрудничество.

Но при этом Макрон считает, что Италия и другие страны ЕС правильно сделали, что не стали закрывать границы.

«Итальянский подход к сдерживанию вспышек правильный, и тот факт, что Всемирная организация здравоохранения выступила против закрытия границ, это подтверждает», — сказал Макрон.

Однако сегодня глава ВОЗ отметил, что упредительные агрессивные меры по сдерживанию коронавируса могут быть более эффективны. В качестве примера он привел Россию, которая уже некоторое время назад закрыла границу с Китаем.

Конте, в свою очередь, естественно поддерживает слова Макрона и подчеркивает, что закрытие границ нанесло бы ущерб экономике.