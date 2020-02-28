Неклиновский район, Ростовская область, , 00:08 — REGNUM В Ростовской области первый в 2020 году случай гибели ребёнка при пожаре. Трагедия произошла на хуторе Мержаново Неклиновского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Огонь вспыхнул в частном доме, расположенном в переулке 9-й Комсомольский. Площадь возгорания составила 4 кв. метра. На месте пожара было найдено тело трёхлетнего мальчика. Ребёнок отравился продуктами горения.

В ведомстве уточнили, что причиной пожара стала детская шалость. Во время ЧП родителей в доме не было.