Богота, , 00:18 — REGNUM Как минимум четыре человека погибли при налёте неизвестных на северо-западе Колумбии. Об этом 27 февраля сообщает газета El Tiempo.

Вооружённый налёт злоумышленников произошёл в ночь на 27 февраля в департаменте Антьокия, в муниципалитете Сальгар. На граждан напали шестеро вооружённых огнестрельным оружием неизвестных.

В результате атаки злоумышленников на месте происшествия погибли четыре человека, ещё двое были госпитализированы с ранениями. Стрелявшие с места происшествия скрылись.

Властями Колумбии начато расследование произошедшего. Предварительной причиной названы криминальные разборки между местными преступными группировками.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аресте силовиками Венесуэлы боевиков колумбийской преступной группировки.

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