Манила, , 23:43 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали сейсмологи у побережья Филиппин. Об этом 27 февраля сообщает геологическая служба США (USGS).

Подземные точки зарегистрированы в 19:13 по всемирному координированному времени (21:13 мск), очаг землетрясения был расположен на глубине 120 км.

Эпицентр стихии находился в 182 км на юг от населённого пункта Сарангани с населением около семи тыс. человек в регионе Давао.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 6,7 в индонезийской провинции Малуку.

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