Стокгольм, , 23:27 — REGNUM Пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-2019 зарегистрированы в Швеции. Об этом 27 февраля сообщает шведское агентство здравоохранения.

Сообщается, что еще пять человек в Швеции заразились коронавирусом Covid-2019. Это три пациента в в регионе Вестра-Гёталанд, один пациент в Упсале и еще один в Стокгольме.

Три человека, заразившиеся в Вестра-Гёталанде контактировали с мужчиной, диагнох которого был подтвержден накануне. Этот мужчина заразился во время поездки на север Италии, где зарегистрирована крупная вспышка коронавируса. После своего возвращения оттуда он контактировал примерно с 40 людьми.

Пациент в Уппсале заразился во время путешествия в Германию, а мужчина, госпитализированный в Стокгольме — в Иране.

Всего в Швеции на сегодняшний день семь случаев заражения коронавирусом Covid-2019.