Волгоград, , 23:29 — REGNUM Двое детей, провалившихся под лёд Волго-Донского канала, вытащили из воды спасатели, один ребёнок скончался. Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.

ЧП произошло вечером 27 февраля в поселке Комсомольском Калачевского района. Трое детей гуляли возле Волго-Донского канала, двое из них, мальчики 10 и 11 лет, вышли на лёд рядом с 11-м шлюзом и провалились в ледяную воду.

Спасателям о произошедшем сообщила смотритель шлюзов, услышавшая крики о помощи. Прибывшие на место спасатели вытащили детей из воды, доставили их на лодке на берег и передали медикам.

К сожалению, один из мальчиков скончался, не приходя в сознание, несмотря на реанимационные мероприятия, которые проводились медиками в течение 40 минут. Второй пострадавший в настоящее время находится в реанимационном отделении, он в сознании.

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