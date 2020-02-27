Махачкала, , 23:22 — REGNUM Мужчина подозревается в краже денег из платёжных терминалов на автомобильных мойках с помощью совковой лопаты в Дагестане. Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Кража была совершена в ночь с 23 на 24 февраля. Злоумышленник вскрыл платёжные терминалы на автомобильных мойках самообслуживания в селении Тарумовка. По подозрению в краже был задержан 28-летний житель Кизилюрта.

Подозреваемый был доставлен в отделение полиции, где сознался в совершении им кражи в Тарумовке и в аналогичном преступлении, совершённом несколькими часами ранее в селении Кочубей. По словам задержанного, он взломал терминалы с помощью обычной совковой лопаты.

В настоящее время по факту преступления заведено уголовное дело по статье о краже. Идёт проверка на причастность подозреваемого к другим преступлениям. Уточняется, что подозреваемый был ранее судим за кражу.

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