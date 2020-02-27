Нижний Новгород, , 23:02 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Нижегородского района Нижнего Новгорода Александра Мочкаева по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 285 и ст. 289 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями и незаконное участие в предпринимательской деятельности»), а также бывшего директора МУП «Борское пассажирское автотранспортное предприятие» Владимира Новикова по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Нижегородской области.

В ходе расследования оба фигуранта были освобождены от занимаемых должностей, кроме того, на их имущество наложен арест. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, дело связано с периодом, когда Мочкаев являлся замглавы администрации Бора. По версии следствия, на посту замглавы администрации подозреваемый злоупотребил полномочиями, организовав передачу имущественного комплекса МУП «Борское ПАП» в аренду по заниженной цене подконтрольному ему предприятию. Кроме того, Мочкаев принимал участие в управлении коммерческой организации, а также организовал получение ей льгот и преимуществ со стороны муниципального предприятия.

После возбуждения уголовного дела Мочкаев находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В ноябре 2019 года был отстранен от должности главы Нижегородского района.