Ашхабад, , 22:35 — REGNUM В Иваново суд признал двух студентов Ивановского государственного университета виновными в торговле наркотиками и приговорил их к десяти годам и шести месяцам лишения свободы, передает «Отдел новостей».

Граждан Туркмении, обучавшихся на математическом и экономическом факультетах российского вуза, уличили в семи эпизодах наркоторговли.

По данным следственных органов, 19-летние туркменистанцы через интернет продавали четыре вида наркотиков, оставляя их для клиентов в тайниках-закладках.

Отмечается, что один из осужденных занимался распространением наркотических средств в течении трех недель, второй — в течение двух недель.