Душанбе, , 22:18 — REGNUM Сотрудники уголовного розыска МВД Таджикистана изъяли 10 кг синтетических наркотиков и задержали троих граждан Афганистана.

По данным пресс-службы министерства внутренних дел Таджикистана, синтетические наркотики были упакованы в шесть полиэтиленовых мешков.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, ведётся следствие. Более конкретной информации по данному делу пока нет.

Однако из расчёта среднего веса одной таблетки изъятого наркотика и его розничной стоимости, озвученной ранее на пресс-конференции председателем Агентства по контролю за наркотиками Шерхоном Салимзода, выходит, что стоимость изъятой партии достигает 1 млн долл.

Напомним, что, по словам главы антинаркотического ведомства, в Таджикистане за последние несколько лет значительно увеличилось количество изъятых синтетических наркотических средств. Только в 2018 году ведомством было изъято 15,8 тыс. наркотических таблеток, в 2019 году этот показатель составил 7,5 тыс.