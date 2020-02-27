Каир, , 22:12 — REGNUM В Арабской Республике Египет пассажирский железнодорожный состав сошел с рельсов. Об этом сегодня, 27 февраля, пишет газета el-Watan.

Авария произошла на железнодорожной ветке к востоку от египетского города эд-Дабаа на побережье Средиземного моря. Локомотив и три вагона поезда, который следовал из Александрии в Марсу-Матрух, сошли с рельсов и перевернулись.

Не менее 36 человек получили травмы различной степени тяжести. Погибших нет.

Власти Египта создали специальную техническую комиссию, которая выяснит причины аварии.